A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, neste domingo (14), que o BHISS Digital, plataforma de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) do município, voltou a funcionar, permitindo a contribuintes que utilizem todos os serviços disponibilizados pelo sistema. O BHISS Digital retornaria nesta segunda-feira (15), mas foi antecipado.

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do BHISS, o contribuinte tem acesso a todos os serviços da NFS-e – serviços de geração (geração on-line, Web Service síncrono e assíncrono), substituição e cancelamento, bem como os sistemas de emissão de guias, atendimento eletrônico, geração e validação de procurações eletrônicas, cadastramento etc.

Com a atualização do sistema, dentre outras funcionalidades, haverá a disponibilização de diversos relatórios que, segundo a PBH, estavam há muito tempo sendo demandados pelos contribuintes, como as NFS-e emitidas e recebidas pelos tomadores, bem como as canceladas e substituídas.

Atualização

Segundo a administração municipal, a atualização trouxe maior segurança, estabilidade e performance das aplicações e do funcionamento de todo o sistema, além da disponibilização de novos recursos e funcionalidades, que facilitam e simplificam a gestão das obrigações fiscais do contribuinte e responsáveis tributários.

"A melhoria do ambiente foi um processo bem exitoso. Esperamos ter agora mais segurança, melhorar a performance e reduzir as paradas para manutenções", afirmou Eugênio Veloso, subsecretário da Receita Municipal.

De acordo com a PBH, a atualização foi feita com o objetivo de prevenir eventuais falhas ou mau funcionamento do sistema, além de garantir melhor desempenho e expansão da capacidade de atendimento a novas e maiores demandas dos contribuintes.

Conforme a prefeitura, o ambiente digital estava indisponível desde a noite da última terça (9), para que fosse feita atualização na versão do banco de dados e outras intervenções tecnológicas. A previsão inicial era que o BHISS fosse reativado nas primeiras horas desta segunda-feira, o que acabou sendo antecipado.