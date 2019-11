A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta terça-feira (26), que irá pagar a segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais no dia 13 de dezembro. A antecipação do pagamento, anteriormente previsto para o dia 20, visa acelerar o aquecimento da economia da cidade, segundo a administração municipal. A primeira parcela do 13º foi paga no dia 19 de julho.

A Prefeitura de Belo Horizonte tem cerca de 42 mil servidores e 18 mil aposentados e pensionistas.

