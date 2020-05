A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, irá definir na próxima semana se poderá reabrir shoppings centers e shoppings populares a partir do dia 8 de junho. A cidade tem 185 casos confirmados de Covid-19 e 12 mortes pela doença.

De acordo com a prefeitura, o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu nesta sexta-feira (29) com representantes do Ministério Público e do comércio para uma reabertura gradual dos empreendimentos em centros comerciais. A decisão final ficou para a próxima semana.

Atualmente, a cidade permite o funcionamento de vários setores de comércio de rua, de atividades industriais, de salões de beleza, entre outros.

