Foram abertas nesta segunda-feira (9) as inscrições para o processo seletivo realizado pela Prefeitura de Ribeirão das Neves para contratação de profissionais que atuam na área da educação. Há oportunidades para pessoas com ensino médio e ensino superior e os salários variam entre R$ 998 e R$ 1.969 – com carga horária de 20 a 24 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 1º de janeiro de 2020, via internet, acessando www.ribeiraodasneves.mg.gov.br. Este Processo Seletivo será válido por um ano e poderá ser prorrogado uma única vez, de acordo com a prefeitura.

Os cargos disponíveis e ofertados são: Educador Infantil II; Instrutor de Libras; Intérprete de Libras; Pedagogo; Secretário Escolar; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional; Assistente Social; Fonoaudiólogo e Professores de Educação Básica - PEB em Educação Infantil e Séries Iniciais, Artes, Ciências, Educação Física/ Ensino Fundamental e Projeto Corpo e Movimento/ Pré-Escola, Formação Humana, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português.

Para classificar os participantes inscritos será efetuada a Prova de Títulos, de caráter eliminatório, para comprovação da capacidade técnica ou científica do profissional, segundo a administração profissional.

