A prefeitura de São Paulo confirmou a morte de um homem no incêndio que atingiu a Favela do Cimento na noite de sábado (23). A prefeitura não divulgou a identidade da vítima. O incêndio é considerado criminoso e um homem foi detido na madrugada deste domingo (24) suspeito de iniciar o fogo. Segundo a Polícia Civil, o homem detinha um galão plástico de 20 litros, vazio.

O incêndio teve início às 19h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram necessárias 20 viaturas e 67 homens para controlar as chamas. Para hoje foi mantida operação de reintegração de posse no local, mesmo com o incêndio, e de acordo com a prefeitura, a maioria das famílias já havia deixado a área.

A prefeitura iniciou, pela manhã, os serviços de remoção, varrição e lavagem da área. A área pública no entorno do Viaduto Bresser, no bairro Mooca, estava ocupada há, pelo menos, cinco anos, segundo movimentos sociais de moradia. De acordo com a prefeitura, 215 pessoas moravam no local, sendo 66 crianças.