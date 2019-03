As cidades de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, e Timóteo, que fica na região do Vale do Rio Doce, estão com concursos públicos abertos para o preenchimento de 150 vagas de emprego. Os certames são para diversos níveis de escolaridade e cargos.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos. Em Além Paraíba, as inscrições encerram-se às 15 horas desta segunda-feira (11). São dez postos para fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, educador físico, fonoaudiólogo e assistente social. A remuneração é de R$ 1.600 com carga horária é de 20 horas por semana.

Quem quiser fazer a inscrição deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde, na rua Felizarda Esquerdo, nº 40, bairro Ilha do Recreio, e preencher o cadastro. Não é necessário pagar taxa de inscrição. O edital pode ser consultado aqui. O resultado do certame, que contará com análise de documentos e entrevista, está previsto para ser divulgado no dia 26 de março.

Timóteo

Em Timóteo são 140 vagas para agente de combate de endemias, auxiliar de enfermagem, entrevistador social, intérprete de libras, técnico de enfermagem, visitador social, educador infantil, fonoaudiólogo, professor de canto/coral, psicólogo e terapeuta ocupacional. A remuneração varia de R$ 1.292,99 a R$ 2.534,37, e as inscrições devem ser feitas até o dia 10 de abril.

Segundo o edital, o processo seletivo contará com prova objetiva de múltipla escolha, curso introdutório de formação inicial e continuada, prova de redação e prova de títulos. A taxa de inscrição vai de R$ 65 a R$ 100. Clique aqui e consulte o edital.

