Os anos 60 foi uma época de ouro na indústria do automóvel. Foi nessa época que surgiu o Porsche 911, o Lamborghini Miura, Dodge Charger, Barracuda e o Mustang. E foi nessa época que surgiu o Shelby GT350, que se tornou a versão mais legal do Mustang de todos os tempos. Em janeiro, o bólido completa 55 anos de seu lançamento. E para marcar a data a Ford acaba de revelar a série limitada Ford Mustang Shelby GT350 Heritage Edition.

DOIS TEMPOS – A atual geração do GT350 é equipada com motor V8 de 526 cv e mantém a essência do esportivo preparado pelo texano Carroll Shelby em 1965, que se tornou um clássico

A série poderá ser oferecida da versão padrão do GT350, ou na versão GT350R, o custo para adição do pacote é de apenas US$ 2 mil. Uma ninharia comparada aos valores de US$ 60,4 mil (GT350) e US$ 73.435 (GT350R).



Visualmente a versão se destaca pela pintura em branco com faixas azul longitudinais.Sob o capô, o V8 302 (5.2 litros) de 526 cv segue sem modificações, mas a versão teve suspensão ajustada, assim como os freios e reforços estruturais que prometem melhor dirigibiliade.



“Olhando para trás, o que Ford e Carroll Shelby criaram em meados dos anos 60 foi tão importante para o Mustang. Com seu visual exterior autêntico, compromissos únicos e desempenho que Ken poderia apenas sonhar, os veículos Mustang Shelby GT350 e GT350R Heritage Edition Package são uma homenagem significativa ao legado da marca Shelby.”, disse Jim Owens, gerente de marketing do Ford Mustang.

O Shelby GT350 foi apresentado em 1965 como uma opção mais esportiva para o Mustang, capaz de rivalizar com grandes muscle cars como Dodge Charger, Chevrolet Nova e Pontiac GTO, mais leve e mais potente que a versão original, o GT350 chegou a receber uma versão de locação da Hertz, que era a sensação dos finais de semana

A história

Poucos meses após o lançamento do Mustang, a Ford convocou o preparador Carroll Shelby para desenvolver uma versão melhorada do esportivo. O texano que tinha ficado famoso por colocar um big block Ford de 42 cv num AC Cobra também seria o responsável em ajustar o GT40 para derrotar a Ferrari em 1966, nas 24 Horas de Le Mans.



Para o GT350, Shelby buscou otimizar o que já existia no Mustang. Ele elevou o desempenho dos freios e reduziu peso com a remoção dos bancos traseiros e substituição do capô de aço por uma peça em fibra.



Ele ainda ajustou a suspensão, que ficou mais baixa para melhorar o centro de gravidade do fastback. Sob o capô, o V8 289 (4.8 litros) teve sua potência ampliada para 306 cv. Tudo isso garantiu uma performance impressionante ao Mustang.



Visualmente era identificado pela pintura na cor branca com faixas azuis, em alusão as cores de corrida dos carros norte-americanos nos anos 1950.