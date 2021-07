O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM), deu voz de prisão a Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, durante sessão na tarde desta quarta-feira (7). Aziz afirmou que o depoente estava mentindo “desde cedo” e considerou que houve flagrante falso testemunho.

"O depoente vai ser recolhido pela Polícia do Senado. Ele está mentindo desde cedo e tem coisas que não dá para admitir (...) chame a Polícia do Senado. O senhor está detido pela presidência da CPI", declarou o presidente. Dias é acusado de ter pedido propina na compra de vacinas da Covaxin.

Após a decisão de Omar Aziz, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) declarou que outros depoentes também mentiram à CPI e nem por isso foram presos. Rogério Carvalho (PT-PE) afirmou que “chegou a hora” da comissão tomar medidas mais enérgicas, caso contrário as pessoas não falariam a verdade na CPI.

Em depoimento, o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde admitiu ter se reunido algumas vezes com o líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros (PP), mas negou ter tido influência sobre a indicação dele para a pasta. Dias também negou qualquer envolvimento com irregularidades no Ministério da Saúde.

