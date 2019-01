O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que um dos temas tratados nesta quarta-feira (2) em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, foi a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

Segundo Rebelo, Portugal tem feito o que pode para facilitar o acordo entre os dois blocos. “Também se falou da relação União Europeia/Mercosul e da importância de fechar esse acordo, que tem sido complexo, mas Portugal está permanentemente fazendo o que pode para fechar esse acordo, é muito importante para as duas partes”, ressaltou aos jornalistas, antes de deixar o Palácio do Planalto.

Questionado sobre o apoio de Bolsonaro ao acordo, já que o presidente brasileiro tem demostrado mais interesse em negociações bilaterais, o presidente português insistiu na importância do acordo.

“O pragmatismo obriga a que se tenha presente o que é útil, a ver além das relações bilaterais também instrumentos de acordo multilaterais que, mesmo sem conteúdo ideológico, sem anteparo doutrinário, possam facilitar as exportações, o comércio, a circulação econômica e financeira”, disse.

Ainda segundo Marcelo Rebelo, que veio ao Brasil para participar da posse de Jair Bolsonaro, outro assunto, como a Comunidade dos Países de Língua Portguesa, também foi tratado. “Quando se fala de comunidade, se fala de questões que decorrem da mobilidade entre os dois países e da equivalência de diplomas e da certificação profissional”, disse.

O presidente de Portugal informou que uma visita de Jair Bolsonaro a seu país deve ser agenda para o final deste ano ou início de 2020. Ele disse ainda que, oficialmente, a comunidade brasileira em seu país hoje é de 100 mil pessoas, mas que, na prática, são bem mais.