Depois de três meses no cargo, o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Adalberto Sigismundo Eberhard, pediu exoneração. O ICMBio faz parte da estrutura do Ministério do Meio Ambiente.

A exoneração está publicada da edição desta terça-feira (16) do Diário Oficial da União.

Em mensagem, Eberhard disse que deixa o comando do instituto por motivos pessoais.



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles divulgou uma nota na noite de segunda-feira (15) em que “agradece todo o trabalho e dedicação do Sr. Adalberto Eberhard no período em que presidiu o ICMBio, especialmente pela maneira com que tratou os inúmeros desafios encontrados nesse necessário processo de restruturação”.