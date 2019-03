A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, vem a Belo Horizonte no dia 28 (quinta-feira) para divulgar a Jornada Nacional Lula Livre, uma campanha do partido para a realização de protestos em várias cidades brasileiras, com o objetivo de pressionar o Judiciário em nome de uma libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso pela Lava-Jato em Curitiba.

A deputada federal deve discursar em uma plenária regional do PT, marcada para 19h, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Além de se encontrar com lideranças de seu partido, Gleisi também poderá ter uma reunião com o presidente da ALMG, Agostinho Patrus (PV).

A Jornada Lula Livre está prevista para acontecer no dia 7 de abril em várias cidades brasileiras. Além da libertação do ex-presidente, os manifestantes devem protestar contra o projeto da Reforma da Previdência, enviado ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro.