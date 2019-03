O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, integra lista de convidados que participarão da segunda edição de um seminário que discute a prevenção ao crime e compliance. O evento é promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e terá início na próxima segunda-feira (18), em Belo Horizonte.

De acordo com a Ajufe, o encontro “Macrocriminalidade – Desafios da Justiça Federal” debaterá a prevenção ao crime organizado, a implantação de política de compliance, investigação, acusação, processo, contraditório e sanções.

Haverá a presença de juízes e desembargadores federais, ministros, procuradores, delegados da Polícia Federal, dentre outros. Os painéis abordarão temas como a cooperação internacional no combate à criminalidade, a atuação da Polícia Federal e a atuação do Ministério Público, além de apresentar reflexões sobre o novo código de Processo Penal.

A cerimônia de abertura será realizada no dia 18 de março, às 18h, no Hotel Mercure BH Lourdes. Nessa ocasião, além de Toffoli, estarão presentes opresidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha; o presidente da Ajufe, juiz federal Fernando Mendes e o Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, juiz federal André Prado de Vasconcelos.

Os interessados em participar do seminário deverão entrar em contato com a Ajufe através do e-mail cerimonial@ajufe.org.br.

Serviço:

“Macrocriminalidade – Desafios da Justiça Federal”

Data: 18 a 20 de março

Local: Hotel Mercure BH Lourdes – Belo Horizonte. Avenida do Contorno, 7315, Lourdes