Com a movimentação intensa para as festas de fim de ano e férias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta sexta-feira (20) a operação Rodovida, no intuito de diminuir a violência no trânsito.

Operação Rodovida vai até o dia 1º de março nas estradas de todo o país

Com ações educativas e de fiscalização, a Operação Rodovida vai até o dia 1º de março nas estradas de todo o país. A ação é feita em parceria com estados, municípios, ministérios e também com o Departamento Nacional de Trânsito.

No ano de 2018, a PRF registrou a ocorrência de 183 acidentes durante a operação, um número 65% inferior em relação ao ano de 2011, quando foi lançada a primeira edição da Rodovia. Os números de feridos e mortos também caíram de 24,7% e 38,5%, respectivamente.