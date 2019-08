Tradicionalmente, o mercado de automóveis é pautado pelas grandes mostras internacionais. Detroit, Genebra, Paris, Frankfurt e Xangai, que norteiam as novidades dos meses seguintes. No Brasil, o principal balizador é a Bienal do Automóvel de São Paulo. É quando novidades expressivas são apresentadas.

No entanto, em ano que não tem salão, os lançamentos são pulverizados. Mas setembro promete ser um mês atípico. Além de marcar o início da primavera, concentrará três dos mais importantes lançamentos do ano: a nova geração do Toyota Corolla, o novo Chevrolet Onix Sedan e o Hyundai HB20 repaginado. São três modelos estratégicos no mercado brasileiro e que, juntos, correspondem a mais de 10% dos emplacamentos em 2019. São 143,4 mil unidades num universo de 1,33 milhão de automóveis e comerciais leves comercializados.

Corolla

O primeiro lançamento ocorre já no início do mês. Na próxima semana, a Toyota apresenta o novo Corolla, que chega com estilo atualizado e mais jovial. O sedã que anota 32 mil unidades nos primeiros sete meses do ano vende mais que a soma de seus concorrentes Honda Civic e Chevrolet Cruze.

O Corolla tem como grande novidade a versão híbrida flex. Ao invés de apostar em motores turbo, a Toyota recorre a uma tecnologia que já domina há 20 anos. Irá utilizar o conjunto mecânico do Prius, que combina uma unidade elétrica de 72 cv e 16,6 mkgf de torque, com uma unidade 1.8 de 98 cv e 14,4 mkgf de torque. Juntos, entregam 123 cv.

Onix Sedan

O segundo lançamento do mês será o Onix Sedan. O modelo chega para ocupar a vaga das versões mais sofisticadas do Prisma e deverá aposentar o veterano Cobalt. O sedã tem sido flagrado sem disfarces no interior de São Paulo, onde a GM faz seus últimos testes.

O modelo estreará no novo motor 1.0 turbo de aproximadamente 125 cv e 18 mkgf de torque. Outro recurso que tem sido prometido é a conexão 4G integrada, como no Cruze.

Por meio de um chip SIM instalado no carro, a banda larga permitirá utilizar aplicações da central MyLink, mas pode ser compartilhada com demais aparelhos à bordo.

HB20

Com 50 mil unidades em 2019, a terceira novidade será [/TEXTO]a segunda geração do Hyundai HB20, na segunda quinzena. Apesar de manter a mesma plataforma e medidas, o carrinho passou por uma pesada reformulação visual. O principal destaque é o motor 1.0 turbo, com injeção direta, que substitui a unidade 1.6.