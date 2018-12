A pista do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, deve ser liberada para uso das companhias aéreas a partir das 13h desta quinta-feira (20), de acordo com a concessionária BH Airport. A liberação parcial foi realizada às 9h30 e as equipes do aeroporto puderam se preparar para que os voos pudessem ser realizados, ainda de forma limitada, a partir da tarde. A liberação total só deve ser possível após as 19h.

A primeira decolagem do dia deve ser feita pela Azul, às 13h25. Segundo os funcionários, a viagem será feita em uma aeronave modelo ATR, que é menor. Ainda não se sabe se a viagem será para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ou Barreiras, na Bahia, e as definições devem vir nas próximas horas. A assessoria de imprensa da Azul não confirmou a informação, mas informou que é normal que a equipe no local tenha informações antecipadas.

A BH Airport mantém a recomendação de que todos os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas e consultem a situação dos voos, antes mesmo do deslocamento até o Aeroporto. Até as 10h desta quinta, 127 voos haviam sido cancelados.

Entenda o caso

Um Boeing 777 da Latam, que fazia a rota entre Guarulhos (SP) e Londres, fez um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início madrugada desta quinta-feira (20). Por causa dessa manobra de emergência, a aeronave ficou parada na única pista do aeroporto, fechando-a para pousos e decolagens.

Todos os voos que tinham como destino a capital mineira tiveram de ser redirecionados a outros aeroportos. A Infraero liberou o Aeroporto da Pampulha para uso das companhias aéreas.

Os passageiros que foram até o Aeroporto de Confins na manhã desta quinta tiveram de ter muita paciência. Veja o depoimento de um dos passageiros:

Bruno Brandão é um dos passageiros que teve o voo cancelado em Confins. Ele deu o seu depoimento sobre a situação do aeroporto nesta manhã.



Acompanhe a situação dos voos pelo site da BHAirport.

