O Nissan Versa só será lançado na próxima semana, mas já roda pelo Brasil. O lote inicial do sedã japonês desembarcou por aqui, vindo México. Com design atraente, ele chega para disputar mercado com o Volkswagen Virtus, Chevrolet Onix Plus, Toyota Yaris e Honda City.

O sedã será oferecido com motor 1.6 de 118 cv e 15,6 mkgf. Trata-se da mesma unidade que equipa a atual geração do Versa, assim como March e o SUV Kicks, no entanto, com um pouquinho mais de potência. Ele também contará com transmissão automática do tipo CVT ou manual de cinco velocidades.

Além de mais bonito, o novo Versa também tem pacote de conteúdos farto. Apesar de a Nissan fazer mistério, é sabido que o sedã tem partida sem chave, direção elétrica, ar-condicionado digital e assistentes de condução, multimídia com conexão para smartphones, dentre outros itens.

Resta saber se ele também contará com assistentes de condução do Kicks, como alerta de colisão e auxiliar de frenagem emergencial, além de câmera 360 graus. É aguardado que o modelo seja equipado com carregamento sem fio, assim como controle de cruzeiro adaptativo (ACC).

V-Drive

Com a chegada do novo Versa, a antiga geração segue em linha. Há alguns meses o modelo passou a se chamar V-Drive, para não se associar com o irmão mais sofisticado. Esse tipo de estratégia é comum no mercado.

No início dos anos 2000, a Chevrolet renomeou Corsa Sedan para Classic, para distinguir o antigo modelo da segunda geração. A Fiat também passou chamar o Uno apenas de Mille, quando lançou a segunda geração do compacto em 2010.

Hoje o V-Drive é oferecido em três versões, partindo de R$ 58.990 a R$ 69.990.