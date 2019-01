O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desembarcou no início da tarde deste domingo (1º) em Brasília para participar da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Em postagem no Twitter, o governo israelense informa que Netanyahu terá encontros ainda nesta terça-feira com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e com os presidentes do Chile, Sebastián Piñera, e de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Em sua conta oficial, Netanyahu postou foto com a esposa na Base Aérea de Brasília e agradeceu a “calorosa acolhida”.

Netanyahu está no Brasil desde sexta-feira (28). Nesse mesmo dia, Netanyahu e Bolsonaro almoçaram no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na reunião, o presidente eleito disse que Brasil e Israel devem ser “irmãos no futuro”, com parcerias em diversas áreas. “Aprofundamos mais um pouco as nossas intenções. Mais do que parcerias, sermos irmãos no futuro, na economia, em tecnologia, em tudo aquilo que possa trazer benefícios para os dois países”.

