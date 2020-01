Aplicativo mais baixado em 2019 em todas as partes do globo terrestre, conforme levantamento recentemente divulgado, o WhatsApp "acordou" com problemas neste domingo (19). Desde as primeiras horas da manhã, usuários relatam não conseguir enviar arquivos pela plataforma. A falha impede o compartilhamento de fotos, vídeos, documentos e áudios.

No site Down Detector, especializado em detectar falhas tecnológicas nos mais diversos serviços, as primeiras queixas começaram a ser informadas por volta das 7h40. O pico de reclamações foi registrado minutos atrás.

O problema ocorre tanto no app para smartphones quanto nas versões acessíveis pelo navegador. Ainda não há informações sobre o motivo da intermitência no serviço.

No "mapa de falhas" do site especializado, há registros de reclamações em diferentes partes do mundo, incluindo países da Europa e da Ásia e vizinhos da América do Sul.

