Moradores de Contagem, na Grande BH, com dívidas com a Cemig e a Copasa terão uma oportunidade de renegociação de dívidas na próxima semana. Trata-se do 5º mutirão "Seu nome vale ouro", que será realizado pelo Procon Contagem no dia 11 de setembro.

De acordo com o órgão, representantes das duas empresas atenderão nos guichês e ofertarão condições especiais para quem comparecer nesse dia.

A ação é uma comemoração aos 29 anos de existência do Código de Defesa do Consumidor.

O Procon Contagem fica localizado à avenida José Faria da Rocha, 1016, no Eldorado.

Outras informações sobre o evento podem ser obtidas nos seguintes meios:

Tel.: (31) 3352-3060

E-mail: procon@contagem.mg.gov.br

Site: www.contagem.mg.gov.br/procon