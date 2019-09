Quem está à procura de emprego em Belo Horizonte tem bons motivos para passar no Sine. O órgão do governo federal está com 417 vagas de oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (30). Há postos para diversos níveis de escolaridades.



Dentre as vagas oferecidas estão analista contábil, de sistema, de recursos humanos, auxiliar de cozinha, mecânico e outras. A remuneração chega a R$ 9.850 para o cargo de engenheiro e R$ 5.752 para analista de segurança da informação.



Alguns dos postos são exclusivos para portadores de necessidades especiais e todos são com carteira de trabalho assinada.

Confira abaixo todas as oportunidades:

Clique nas imagens para ampliá-las

Para concorrer às vagas de emprego, acesse o portal maisemprego.mte.gov.br, faça o cadastro e selecione o perfil profissional. Depois é só realizar o autoencaminhamento e marcar a entrevista, não sendo necessário ir ao Sine. Se preferir, compareça a um dos três postos municipais para se cadastrar e candidatar às vagas, apresentando: carteira de trabalho, CPF, carteira de identidade, PIS/PASEP/NIT/NIS e o comprovante de endereço.

Confira os endereços dos postos do Sine:

- Sine Barreiro: Rua Barão de Coromandel, 982, Barreiro, das 8h às 17h

- Sine BH Resolve: Rua Caetés, 342, Centro, das 8h às 17h

- Sine Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, 1.055, Venda Nova, das 8h às 17.