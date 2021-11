Neste domingo (21) ocorreu o primeiro dia de provas do Enem 2021. Cerca de 3,1 milhões de estudantes responderam questões de linguagens, ciências humanas, além da redação, que teve como tema: “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

E para ajudar os participantes a saber se foram bem no exame, o Colégio Bernoulli vai fazer a correção do gabarito extra-oficial a partir das 20h, em suas redes sociais, e que será reproduzido no Portal HD.

Análise

Enquanto os professores se debruçam sobre as questões para elaborar um gabarito preliminar, educadores comentaram sobre o conteúdo da prova. De acordo com o coordenador do pré-vestibular do Bernoulli, Breno Pires, o nível de dificuldade da prova foi de nível médio.

“Foi uma prova considerada de nível médio com algumas questões mais complexas devido ao grau de dificuldade dos textos e alguns distratores mais elaborados. Já a redação abordou um tema interessante e atual, que é bastante discutido não só em aulas de redação, mas também em sociologia”, analisa.

Já o professor de literatura, Aloisio Andrade, comenta a prova de linguagens. “Comparada com as provas do anos anteriores, ela apresenta uma inovação que foi a não cobrança do Modernismo, nem da primeira e nem da segunda fase, diretamente que é muito recorrente nas provas. No entanto, caiu um texto pré-modernistas e outro pós-modernistas que estão relacionados com o Modernismo. A surpresa, se levarmos também em consideração as provas recentes é a cobrança na primeira aplicação de um cânone, que no caso é o Romantismo, e de três questões que envolvem textos de Machado de Assis”, compara.

Indo para o foco gramatical, Andrade também aponta que a prova seguiu o padrão das anteriores. “Na parte de português, como sempre a cobrança de variedade linguística, linguagem coloquial, da norma culta, das estratégias argumentativas e também, na prova como um todo, a valorização da diversidade estética, seja pela presença de quadrinhos, instalação, de máscaras e da cultura corporal. Houve também um destaque para a condição feminina, por meio de textos provocativos que debatem o papel da mulher na sociedade”, observa.

E conclui: “De maneira geral foi uma prova dentro da expectativa com nível de dificuldade muito similar ao nível de dificuldade da prova de linguagens do ano anterior”.

Professores irão responder as questões, que poderão servir de base para que os candidatos saibam como se saíram e façam uma conta de como precisarão se preparar para a segunda etapa de provas.

No próximo domingo (28) serão aplicadas questões de Ciências da Natureza (química, física e biologia), além de matemática.

