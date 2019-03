O programa de aceleração e inovação com startups, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e denominado Fiemg Lab 4.0, está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (15). Serão aceitas empresas de base tecnológica de qualquer lugar do Brasil e do mundo, que não precisarão pagar para participar do processo seletivo.

Grandes indústrias ligadas à base da Fiemg são as patrocinadoras da plataforma de inovação. Chamadas de “indústrias madrinhas”, Cemig, Gerdau e RHI Magnesita, além de contribuir financeiramente, participarão do programa disponibilizando conhecimento técnico e informações estratégicas do setor industrial.

Ao todo, 50 startups serão escolhidas para a aceleração, que terá duração total de 12 meses. Elas não precisarão contribuir financeiramente para desenvolver tecnologias e aplicá-las nas indústrias – molde este chamado “equity free” e de grande atratividade para o público empreendedor.

Para candidatar-se, os interessados devem ter um modelo de negócios business to business (B2B) com soluções voltadas para o segmento das indústrias.

A plataforma de aceleração será dividida em três fases, sendo elas: análise, desenvolvimento e imple-mentação. A metodologia flexível permitirá a participação de desenvolvedores de fora da capital mineira, sem prejuízos.

Conforme avançarem no processo, as startups receberão bolsas com recursos destinados às soluções em progresso e para os empreendedores envolvidos no desenvolvimento e implementação. O valor recebido ultrapassa os R$ 105 mil no caso daqueles que chegarem à etapa final.

Outros R$ 240 mil serão investidos em provas conceito remuneradas, com o objetivo de testar a imple-mentação das soluções no segmento. Aquelas aprovadas podem esperar por uma contratação posterior. No total, os aportes da Fiemg Lab 4.0 são superiores a R$ 2 milhões.

Além das madrinhas, as startups terão acesso às 15 mil indústrias que compõem a Federação das Indústrias, uma vez que o objetivo do programa é aproximar a inovação tecnoló-gica dos industriais por todo o Estado.

Também apoiam o programa o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig) e o Sebrae/MG.

SERVIÇO

Programa FIEMG Lab 4.0

Edital e inscrições: www.fiemglab.com.br

Prazo final: Sexta-feira, 15 de março de 2019