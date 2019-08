O programa Caminhos da Reportagem, que vai ao ar nesta terça (27), às 22h30, na TV Brasil, investiga a poluição marinha no mundo, com o preocupante aumento do lixo plástico nos oceanos.



O objetivo é mostrar a gravidade do que está ocorrendo e o impacto ambiental sem precedentes, por causa do descaso com o descarte inconsequente de materiais que ameaçam a vida marinha e, por consequência, a vida humana.