As inscrições para o concurso público referente a 377 vagas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região Centro-Oeste de Minas, que se encerrariam nesta segunda-feira (6), foram prorrogadas. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de fevereiro e a prova objetiva foi remarcada para o dia 15 de março, em Divinópolis. Os salários chegam a R$ 7.800.

A Comissão do Concurso Público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste Para Gerenciamento Dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste) decidiu ampliar o período de inscrições porque houve baixo número de inscritos. As inscrições já feitas continuam valendo.

O certame oferece 38 vagas em cargos administrativos (todos eles em Divinópolis) e 339 vagas para profissionais que atuam nos socorros (distribuídos em 24 cidades da região). Há opções para os níveis Especialista, Superior, Técnico e Médio.

Entre os cargos administrativos, estão auxiliar de regulação, operador de frota, auxiliar administrativo, motorista, assistente administrativo, técnico em Segurança do Trabalho, analista administrativo, psicólogo e farmacêutico.

Já o concurso para profissionais que vão atuar nas unidades do Samu apresenta vagas para condutor socorrista, técnico em Enfermagem, enfermeiro e médico.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutofip.com.br. As taxas variam de R$ 45 a R$ 150 de acordo com o cargo escolhido.