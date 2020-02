O senador mineiro Antonio Anastasia comunicou nesta sexta-feira (7) que vai deixar PSDB, partido que integra desde 2005, e que nos próximos dias tomará uma posição em relação aos convites que recebeu de outras legendas.

Paulo Abi-Ackel, presidente estadual do partido, confirmou o desligamento. “Antonio Anastasia é um dos melhores quadros políticos do país e não serão desencontros circunstanciais que nos impedirão de atuar no mesmo campo político pautado pela permanente defesa dos interesses de Minas Gerais e do Brasil”.