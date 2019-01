O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar (PE), reiterou nesta quinta-feira (3) o apoio do partido à candidatura do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que busca a reeleição. De acordo com ele, a "convergência" de ideias une a sigla a Maia. A decisão foi tomada durante reunião da bancada nesta quinta-feira. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tem reafirmado que os integrantes do governo não vão se envolver na disputa pelo comando da Câmara.

Na reunião desta quinta, parte da bancada do PSL na Câmara, que tem 53 deputados federais, participou. Em pauta, a disputa pela presidência da Câmara e as indicações para as comissões permanentes na Casa, nas quais são debatidas propostas, há sabatinas e votadas as mais distintas medidas propostas pelos parlamentares e também encaminhadas pelo governo.

Segundo Bivar, a unidade de ideias e propostas predomina na legenda e com Maia. "Não estamos com o Rodrigo Maia por estar, foi a convergência das ideias dele", afirmou. "[Temos] um sentimento de coesão, de uma agremiação que tem uma ideia só. Eu acho que a gente dando essa sustentação ao governo federal vamos viabilizar as reformas que o país exige. O PSL não vai ser um partido de questão fechada, somos liberais por natureza."

Espaço

Na reunião, o PSL escolheu comandar as comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização e Controle, se Maia for reeleito. A sigla pretende garantir assento nas principais comissões permanentes, com o objetivo de focar na área econômica. Bivar destacou que a meta da gestão Bolsonaro é “reestruturar esse país tão danificado nos últimos anos”.

A deputada federal eleita Joice Hasselmann (PSL-SP), cotada para liderar o partido, ressaltou que o modo de atuar do PSL se diferencia de outras legendas e não há barganha.

“Não há toma-lá-dá-cá. O que o partido fez foi garantir o espaço dentro da Câmara dos Deputados para que nós possamos trabalhar pelo governo Bolsonaro. É uma ingenuidade, até coisa de criança, uma meninice, achar que o partido vai conseguir fazer alguma coisa sem estar em espaços estratégicos”, avaliou.

Oposição

Em oposição à candidatura de Maia, o deputado federal eleito Marcelo Freixo (PSOL-RJ) lançou seu nome na disputa. "Sou candidato à presidência da Câmara dos Deputados por um amplo campo republicano e democrático que lutará para resgatar o espírito da Constituição”, disse o parlamentar na sua conta no Twitter.

Nas redes sociais, Freixo disse que o Congresso Nacional precisa se comprometer com o fortalecimento e a ampliação dos direitos sociais. “Meu compromisso como candidato à presidência da Câmara é com uma agenda econômica e social que promova a cidadania.”

O Congresso Nacional precisa se comprometer com o fortalecimento e a ampliação dos direitos sociais, ameaçados pelo novo governo e seus aliados. O meu compromisso como candidato à presidência da Câmara é com uma agenda econômica e social que promova a cidadania. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) 3 de janeiro de 2019



Leia mais:

​PSL diz que Major Olímpio vai disputar a presidência do Senado

Guedes deve apresentar proposta de reforma da Previdência até o dia 7

Governo vai revisar contratações e demissões de comissionados