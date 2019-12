A menos de um ano das eleições municipais de 2020, o PT considera a vitória do futuro candidato do partido à Prefeitura de Belo Horizonte como uma estratégia essencial para a reconstrução e os planos da legenda no âmbito nacional.

Coletiva com ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e a deputada federal Gleisi Hoffmann

Por isso, medalhões da sigla, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, irão fazer campanha ao lado do candidato do partido na disputa com o atual prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil. A lista de eventuais candidatos do partido é grande, como o ex-prefeito Patrus Ananias e os deputados estaduais Beatriz Cerqueira e André Quintão.



"O PT terá candidato próprio em BH, uma cidade que consideramos importante, estratégica do ponto de vista do estado e nacional", disse a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e que está em Belo Horizonte, nesta segunda-feira, para a posse da executiva estadual, que será presidida pelo deputado Cristiano Silveira.



"Pelo fato de eu ter disputado a eleição no ano passado, evidentemente que acabo podendo agregar em umas cidades mais do que outras e estarei à disposição do partido", acrescentou Haddad.



Na última eleição municipal, em 2016, o candidato do PT em BH, Reginal Lopes, ficou em quarto lugar, com 7,27% dos votos.