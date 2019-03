Já presente na Praça Tiradentes e no bairro São Pedro, o pub Porks inaugura sua terceira unidade em Belo Horizonte neste sábado (16) com uma promoção chamativa para os apreciadores de cerveja. Na nova casa, localizada na avenida do Contorno (na altura do Tobogã), serão servidos 500 chopes pelo preço que o cliente quiser pagar. O dinheiro arrecadado com essa ação será revertido à Associação Beneficente Wilson de Souza, localizada no bairro Palmares.

O Porks é especializado em chope artesanal e carne de porco. O cardápio da nova unidade seguirá o mesmo das outras unidades, tendo o bacon, o torresmo, a linguiça, a costelinha e os sanduíches como destaques. É possível encontrar opções a partir de R$ 10.

O diferencial da unidade no Tobogã do Contorno é a parceria com a Prefeitura, pois a casa se comprometeu em revitalizar a praça que fica em frente. Lançado em 2017, o Porks possui ainda duas unidades em Curitiba e pretende fechar 2019 com 15 unidades.

Serviço: Inauguração do Porks Tobogã do Contorno na rua Tomé de Souza, 28, Savassi, neste sábado, a partir das 17h. Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 17h às 0h; sexta e sábado, das 17h à 1h, e domingo, das 18 à 0h