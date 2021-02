Não demorou para ser apresentado lá fora, que a Audi já abriu pré-venda para o inédito Q5 Sportback por aqui. O modelo chega junto com a linha atualizada do Q5 “padrão”. A boa notícia é que o comprador que reservar qualquer um dos modelos terá um desconto de R$ 30 mil. A ruim é que não há data definida para o desembarque. Na Europa, as vendas começam no segundo trimestre.

Mas não vá se empolgando muito: os preços com desconto do Q5 Sportaback para pré-venda partem de R$ 335.990. Na versão convencional, o SUV inicia em R$ 279.990. Outro detalhe é que os valores são exclusivos para a modalidade de venda direta. Ou seja, para pessoa jurídica.

A dupla será oferecida nas versões S Line e S Line Black. No entanto, o Q5 “convencional” terá ainda versão Prestige, que será a opção de entrada da gama.

Sportaback

O Q5 Sportaback é a cereja do bolo. Apresentado no segundo semestre de 2020, o modelo entra na dança dos utilitários com carroceria cupê. Na Audi, Q3 e e-tron já contam com essa derivação.

Seus rivais diretos são BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupé, assim como o primo Porsche Macan. E para disputar terreno num segmento de alto padrão, a marca oferecerá ao cupê o mesmo motor do Q5. Trata-se da unidade TFSI 2.0 de 249 cv e 37 mkgf de torque, combinado com transmissão de dupla embreagem e sete marchas S tronic, além de tração integral Quattro.

Apesar de entregar torque para as quatro rodas, o sistema da dupla Q5 e Q5 Sportabck opera em condições normais apenas com o eixo dianteiro.

A entrega para as rodas traseiras só ocorre quando há demanda, como falta de aderência as rodas dianteiras ou em situações de suporte em curvas, para evitar perda do controle direcional.

Afinal, o Q5 é um carro projetado para ser um veículo familiar de luxo, como todo SUV. Mesmo assim, acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos e atinge a velocidade máxima de 237 km/h.

Equipamentos

O pacote de conteúdos é farto, com direito a rodas aro 19, assim como faróis LED Matrix. Nas versões S Line Black há elementos exclusivos de acabamento, como os já oferecidos no Q3.

Por dentro, ele oferece o que se espera de um SUV premium. Ele conta com quadro de instrumentos digital, multimídia com conexões para telefones, assistentes por voz e acessos funcionalidades do carro.

A dupla ainda conta com seletor de condução, com opções que vão do econômico ao esportivo, assim como assistentes de condução que incluem controle de cruzeiro adaptativo (ACC), monitor ativo de faixa de rodagem, sensores de ponto cego, dentre outros.

Se o cliente se interessar, ainda há como adicionar projeção de dados de navegação no para-brisas (Head-up Display), rodas aro 20 e sistema de áudio Bang & Olufsen. Gostou? Então se cadastra no MEI para aproveitar a “promoção”.