A Audi tem levado a sério seu projeto de eletrificação da gama. Depois do e-tron e do e-tron Sportback, que já chegaram ao mercado, a marca das quatro argolas acaba de revelar o Q4 Sportback e-tron Concept. Trata-se da versão cupê do Q4 e-tron, modelo conceitual que foi revelado no ano passado e cotado para chegar em 2021.

Com comprimento de 4,60 m, ele tem medidas semelhantes ao do Q5, mas ao contrário do motor a combustão, é construído sobre a plataforma MEB, que é a base para modelos elétricos do Grupo Volkswagen, que conta com o berço de baterias e demais ajustes para esse tipo de motorização.

Assim, tem com duas unidades elétricas que somam 306 cv. O motor dianteiro entrega 102 cv e 15,3 mkgf de torque. Já o segundo, montado no eixo traseiro, despeja 204 cv e 31,6 mkgf de torque. Força que garante ao SUV aceleração de 0 a 100 km/h em 6,5 segundos e máxima de 180 km/h. A velocidade final pode não encher os olhos, mas há uma razão para isso.

O Q4 Sportback e-tron, assim como o Q4 e-tron foram desenvolvidos para cumprir com as funções de um carro familiar a combustão. A autonomia das baterias são de 500 quilômetros. Para chegar a isso, a Audi espalhou as pilhas de 82 kW e meia tonelada por todo assoalho entre os eixos.

Visual

O Q4 Sportback é um carro que impressiona pelo estilo, com um desenho robusto. A traseira alta com spoiler integrado, somada à cadência acentuada do para-brisas e das colunas, assim como os vincos dos para-lamas, garantem um visual bem mais agressivo que no irmão maior, o e-tron Sportback. Na parte frontal, o faróis afilados e grande grade acentuam a esportividade. Ao contrário dos atuais elétricos, que utilizam câmeras no lugar dos retrovisores externos, o conceito recorre aos tradicionais espelhos.

Interior

Por dentro, estilo é futurista, mas sóbrio. Nada de revoluções, o que indica que o carro está pronto. Quadro de instrumentos digital, acompanhado de uma grande tela central do multimídia e comandos de refrigeração. Freio de estacionamento e transmissão são acionados por teclas.

Com a chegada do Q4 programada para 2021, é possível prever que o Sportback chegue, no mais tardar, em 2022.