O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com 82% das fontes energéticas sustentáveis - a média global é de 26,7%. As mais utilizadas são: energia hidráulica (60%), eólica (9%), biomassa (8%), solar (2%) e nuclear (1%).

O país tem investido cada vez mais em energia fotovoltaica, que é a geração por meio da luz do sol. Pelo sistema, a pessoa pode abastecer todo o consumo elétrico da casa ou empresa. Minas lidera o ranking de potência instalada, tendo Uberlândia, no Triângulo, como destaque.

