O pulo do gato na Audi aconteceu em 1996, quando ela lançou o A3. O compacto chegou para atender um perfil de consumidor europeu jovem, que buscava um carro mais sofisticado que o VW Golf ou Peugeot 306. Naquela época a Mercedes-Benz apostava suas fichas no monovolume Classe A e a BMW tinha como opção o Série 3 Compact. E foi com o caçula que a Audi explodiu. E quase 25 anos pois, a Audi apresenta a quarta geração do A3 Sportback, que assume de vez a carroceria quatro portas, como seus seguidores Classe A e Série 1.

O novo A3 manteve a silhueta muito parecida com a de seu antecessor. A carroceria ganhou novos vincos, que deixaram o hatch mais musculoso. Elementos geométricos nas seções frontal e traseiras evidenciam sua cara de malvado, como a grade trapezoidal e as tomadas de ar hexagonais.

Debaixo do capô o novo A3 chega com o moderno motor 1.5 TFSI de 150 cv e 25 mkfg de torque, que é uma evolução do antigo 1.4. A grande diferença é que ele passa a contar com uma versão híbrida leve, com módulo 48V que se encarrega de alimentar os agregados e também fornecer até 5 mkgf de torque para o motor quando ele estiver rodando em baixa rotação. Como em engarrafamentos, por exemplo. Assim, a Audi afirma que seu consumo médio pode chegar a 22 km/l.

A tração é dianteira e há opções de caixas manual de seis marchas ou automáticas S-Tronic. No caso da opção automática, a alavanca dá lugar a uma pequena chave que seleciona as posições da transmissão, como no novo Golf e também no Porsche 911 (992).

Recheio

Por dentro, o A3 Sportback é equipado com quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 10,1 polegadas, que mantém a função de reconhecer caracteres desenhados com os dedos, além de conexão com telefones e uma série de outras funções.

Mas a cereja do bolo está nos assistentes de condução, como monitores de ponto cego, controle adaptativo de cruzeiro, sensor de tráfego cruzado, monitores de tráfego nas faixas laterais e projeção de dados de condução para para-brisas.

O sistema Pre Sense é capaz de enxergar possíveis obstáculos e evitar colisões. Uma câmera é capaz de identificar diferentes formas, como um pedestre, e acionar medidas preventivas para evitar o acidente.

O compacto ainda conta com faróis LED Matrix que atuam como projetores, o que permite regulagens de diferentes fachos de forma automática, além de sistema de suspensão com amortecedores que se ajustam à estrada, garantindo mais conforto e elevando a estabilidade.