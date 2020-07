A suspensão das atividades, o agravamento da pandemia do novo coronavírus e as incertezas em relação ao “novo normal” levaram o setor de eventos à pior crise da história. Só o segmento de bufês em Belo Horizonte e região metropolitana amarga prejuízos de R$ 20 milhões por mês e já deixou sem ocupação pelo menos 25 mil trabalhadores, dos quais 5 mil tinham emprego formal, segundo o Sindicato Intermunicipal das Empresas de Bufê de Minas Gerais (Sindbufê-MG). Sem previsão de reabertura e descapitalizados, muitos empreendimentos foram obrigados a devolver o dinheiro pago pelos clientes, o que aumentou os prejuízos. Houve também uma corrida por remarcações de eventos e algumas pessoas já mudaram a data pela terceira vez.

Segundo o presidente do Sindbufê, João Teixeira Filho, se levado em consideração o setor de eventos como um todo, a perda de postos de trabalho é muito maior. “Existem eventos que têm dez, 12 empresas trabalhando, dependendo do porte”, conta, lembrando que a situação do segmento está insustentável e a falta de perspectivas leva a crer que o pior ainda está por vir.

“Não temos a menor ideia de quando voltar e como voltar. E a maior dúvida hoje é de como vai ser o novo cliente e quem é esse novo cliente, como ele vai se portar e em que momento terá confiança em contratar um serviço sabendo que um convidado ou um parente dele não serão contaminados”, afirma João Teixeira.

Segundo ele, o sentimento que fica é o de que o segmento acabou, mas é preciso encontrar uma forma, talvez por meio da degustação, para que os bufês façam uma apresentação para o cliente. “Mostrar que estamos vivos ainda, por mais que pareça que não. Se tem vida, tem esperança”, enfatiza.

O presidente do Sindbufê conta que a pedido da Subsecretaria de Estado de Turismo e da Belotur o setor preparou um “protocolo” de como seria o novo atendimento no pós-pandemia, documento também apresentado ao prefeito Alexandre Kalil.

“Solicitei a ele uma atenção especial para que uma das atividades dos bufês, a degustação, possa vir a ser liberada. Isso porque a degustação é o momento em que o cliente visita o bufê, trata sobre o tipo de evento que ele está buscando e o bufê apresenta as opções. Caso ele entenda que o protocolo possa ser aprovado, nós vamos simular internamente na empresa para o cliente ver como vai ser a forma do primeiro atendimento no pós-pandemia”, explica.

A empresária Maria Carolina Casemiro de Sá, proprietária do Carolina Sá Buffet, conta que as empresas estão chegando ao fundo do poço financeiramente.

“Não tem renda. Alguns bufês estão sobrevivendo com delivery. No entanto, para uma empresa que faz três, quatro eventos por final de semana, vinte no mês, como é que vai sobreviver pagando o custo fixo com o delivery? Não representa nem 20% do faturamento mensal”, afirma.

SAIBA MAIS

O bufê de Maria Carolina conta com 15 funcionários e chegou a ter 32 eventos programados para março. Quando começou a pandemia, a dona teve que adotar todas as medidas previstas pela MP 936 para cortar custos e preservar empregos, como a redução de jornada e salários.

A empresária considera que a recente sanção da lei, medida que deve prorrogar os benefícios, será de extrema importância para os negócios. “A fase agora é de clientes sem ter um posicionamento de retomada e outros querendo cancelar por causa da falta desse plano”, diz.

No setor de cerimoniais a situação não é muito diferente. Sandrele Cristiana Reis Santana, da Maria Casamenteira Assessoria e Cerimonial, conta que recebia em média 80 pedidos de orçamento por mês, mas a procura caiu para 10%.

“O negócio tem aquecido um pouco para 2021 e, principalmente, para 2022. Mas nesses primeiros meses de pandemia ficamos praticamente parados. Quem já tinha casamento marcado para o ano que vem continuou resolvendo algumas coisas. Conseguimos fechar alguns contratos antigos, mas novos só tenho recebido da segunda quinzena de junho para cá”, conta.

Covid faz noivos adiarem casamento que seria em novembro deste ano para o fim de 2021



Tristeza e frustração foram os sentimentos que marcaram a jornalista Josiane Gonçalves de Souza, que se casaria no dia 21 de novembro deste ano, mas que foi obrigada a remarcar a cerimônia para 11 de dezembro de 2021 devido, principalmente, à pandemia do novo coronavírus.

“A gente sabe que o momento exige um esforço muito maior de todos nós e eu não ignoro isso. A vida e a saúde estão em jogo, mas ainda assim gera na gente um sentimento de muita tristeza, de frustração, porque o casamento é uma coisa que você sonha, idealiza”, afirma.

Josiane Gonçalves e Rafael Veloso estão noivos desde setembro do ano passado, mas tomaram a decisão de remarcar o casamento na penúltima semana de junho. “Muitas pessoas falam que até novembro quem sabe a pandemia já tenha passado e as casas de festas voltem a funcionar, mas eu não acredito que isso vá acontecer ainda neste ano. Então, para não me desgastar mais, não ficar sofrendo, decidimos adiar. Procuro entender que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Cada vez que vejo as notícias sobre a pandemia, fico convicta de que a decisão que a gente tomou foi a mais acertada”, avalia a jornalista, que também perdeu o emprego neste ano em uma emissora de TV de BH.

Josiane: “Cada vez que vejo as notícias, fico convicta de que a decisão que a gente tomou foi a mais acertada”

A cerimonialista Sandrele Cristina Reis Santana, proprietária da Maria Casamenteira Assessoria e Cerimonial, avalia que a cerimônia não deve ser cancelada.

“Sempre falo com os nossos noivos que a vontade de viver este momento não vai passar por ter sido adiado o casamento. É algo construído, já enraizado. Então, agora, na pior das hipóteses, devem suspender, mas não cancelar, porque esse sentimento vai voltar. Assim que as coisas se normalizarem, eles vão querer realizar esse evento. O principal é lembrar que é um desejo antigo, não é algo momentâneo”, enfatiza.

Neste momento de pandemia, Sandrele dá algumas dicas para quem planeja se casar. “Faça as contratações essenciais, com negociações de valores, dando uma entrada e o restante sendo pago próximo à cerimônia, para segurança tanto do fornecedor quanto dos noivos”, aconselha.

Segundo ela, os noivos devem também “fugir” das cerimônias aos sábados devido a preços mais salgados e dificuldades em encontrar fornecedores. Além disso, em todo contrato a ser fechado, as pessoas devem buscar cerimonialistas para pesquisar o mercado atrás dos melhores preços.

MP trouxe alívio para empresários, mas risco para consumidor

A Medida Provisória 948, de 8 de abril deste ano, que trata do cancelamento de serviços, de reservas e de eventos em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, também de março de 2020, trouxe um alívio para o empresariado, mas pode representar um risco para os consumidores, na avaliação da advogada Mariane Andreia Cardoso dos Santos, do escritório Bernardes Advogados, já que várias empresas correm o risco de fechar as portas devido à Covid-19.

A MP diz que, na impossibilidade de um outro acordo ou remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados, o empresário deve restituir o valor recebido do consumidor, atualizado pelo IPCA-E, contado da data de encerramento do estado de calamidade, neste caso reconhecido até dezembro deste ano.

Dessa forma, as empresas têm 12 meses para devolver os valores recebidos, com início apenas em janeiro do ano que vem.

“Como é um setor que foi extremamente afetado, os consumidores ficam expostos ao risco de, ausente a liquidez da empresa continuar no tempo em razão da pandemia, esse pagamento não acontecer”, afirma a advogada, mestre em Direto pela UFMG e professora da PUC Minas.

Segundo ela, o primeiro caminho é o do diálogo com a empresa para tentar garantir a devolução dos valores pagos pelo consumidor. No entanto, se os montantes forem vultosos, o melhor caminho é a via judicial.

“É possível procurar a via do diálogo também para as questões de valor mais alto, mas não pode se estender por muito tempo, porque se a empresa não apresentar uma alternativa de reembolso imediato, de forma séria, o Judiciário tem que ser procurado com urgência”, avalia.

Cancelamentos

“Essa MP 948 nos ajudou muito, porque as pessoas estavam cancelando muitos eventos antes dela. Só que da forma como o governo colocou no texto para o cliente ser restituído, não compensa para ele. Isso ajudou muito os clientes a não cancelarem. Porém, conforme a pandemia vai se estendendo, as pessoas vão ficando menos motivadas e estão querendo, mesmo assim, cancelar”, conta empresária Maria Carolina Casemiro de Sá, proprietária do Carolina Sá Buffet.

25 mil empregos formais e informais teriam sido eliminados em bufês em BH e Grande BH, desde o início da pandemia