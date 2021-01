Para muitas pessoas, o início de um novo ano é sinônimo de esperança de uma virada na vida profissional. Momento para buscar uma nova vaga no mercado de trabalho ou se preparar para um concurso público.

Confira certames que estão em andamento ou serão abertos em breve, além de vagas de emprego disponíveis em Belo Horizonte:

CONCURSOS

Área da saúde – Prefeitura de Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou edital para 1.066 vagas para os cargos de Enfermeiro, Médico, Fiscal Sanitário Municipal, Fiscal Sanitário Municipal de Nível Superior, Cirurgião Dentista, Técnico de Serviços de Saúde e Técnico Superior de Saúde. A carga horária de trabalho varia de 12 horas a 40 horas semanais. Os salários vão de R$ 1.444,46 a R$ 8.466,82.

As inscrições vão de 5 de março a 3 de abril de 2021 e devem ser feitas pelo site www.rboconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 para nível médio e R$ 110 para quem tem diploma superior. As provas devem acontecer em 30 de maio. Veja mais aqui.

Agente Comunitário de Saúde – Prefeitura de Belo Horizonte

A prefeitura publicou edital de Seleção Pública para Agente Comunitário de Saúde. São 18 vagas, com remuneração de R$ 1.400,13 para uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. As inscrições, no valor de R$ 70, começam em 5 de março e vão até 3 de abril. Os aprovados serão contratados via CLT. Veja mais aqui.

Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB - MG)

O HOB-MG abriu processo seletivo simplificado para formar cadastro de reserva para profissionais de níveis técnico e superior. As vagas são para Técnico em Radiologia, Fisioterapeuta Respiratório e Farmacêutico. As remunerações variam de R$ 1.075,18 a R$ 2.123,91.

As inscrições se encerram em 18 de janeiro de 2021. Os interessados devem entregar envelope lacrado contendo a documentação exigida na Gerência de Pessoas e do Trabalho, do HMOB-MG, localizada na avenida José Bonifácio, s/n, no bairro São Cristóvão, Belo Horizonte – MG, das 8h às 16h.

Mais informações no DOM do dia 24 de dezembro.

VAGAS DE EMPREGO

Transforma Minas

Estão abertas três vagas para o cargo de controlador seccional das seguintes instituições: Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais (Feam), Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). As inscrições seguem abertas até 15 de janeiro, às 11:59 (horário de Brasília). Os vencimentos vão de R$ 2.750 a R$ 5,5 mil.

Confira todas as vagas disponíveis na plataforma Transforma Minas, do governo estadual, neste link.

Vagas do Sine-BH *

Confira as vagas do Sine-BH nesta segunda-feira (4) e seus respectivos salários:

Alinhador de pneus – salário a combinar

Atendente de lojas – R$ 1.200

Camareira de hotel – R$ 1.300

Instalador de som e acessórios em veículos – R$ 1.500

Pedreiro – R$ 1.749

Recepcionista de consultório – R$ 1.045

Técnico em segurança do trabalho – R$ 2.601

Vendedor de serviços – R$ 2.000 + comissão

Vidraceiro – R$ 1.400

Auxiliar de armazenamento (PCD) – R$ 1.126

* Por causa da pandemia de Covid-19, os postos de atendimento presencial do Sine estão fechados. A consulta às vagas deve ser feita pelo site empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo Sine Fácil.

