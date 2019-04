A sede da rádio SOT, que transmite programas pela internet, foi assaltada na noite desta terça-feira (2), e o crime foi transmitido ao vivo pelo Facebook. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, do Jardins, zona oeste de São Paulo.



A rádio, que fica na mesma região, faz parte da emissora SOT TV. Por volta das 21h, a equipe gravava o programa "Samba D'Bom" quando os apresentadores e os convidados foram surpreendidos pelo assalto.



Pelo vídeo disponibilizado nas redes sociais, é possível ver que os assaltantes recolheram celulares, relógios e dinheiro de todos os presentes. A Polícia Militar informou que entre três e cinco homens participaram do crime. Um deles aparece no vídeo portando uma arma.



Participavam do programa no momento do assalto Pinha Presidente, ex-membro do grupo Exaltasamba, e Grazzi Brasil, intérprete da escola de samba Vai-Vai.

Assista ao vídeo: