Desde que Clara Maria nasceu, Rafael Vitti publica momentos entre pai e filha. Nesta quinta-feira (7), o ator decidiu compartilhar com os seguidores uma imagem em que aparece com uma tatuagem.



Rafael resolveu imprimir a imagem do pé da filha no braço esquerdo.



"Papai ama, papai cuida...pra sempre e sempre", escreveu o ator na legenda da foto no Instagram.



Tatá Werneck respondeu a postagem: "Te amo tanto!".