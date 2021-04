A Ram, divisão de picapes do grupo Stellantis, acaba de lançar a linha 2021 da picape 2500 Laramie. A grandalhona não passou por mudanças, mas chega com novidades em seu serviço de pós-venda.

Segundo a marca, as revisões deixam de ser a cada seis meses e sobem para intervalos de um ano ou 24 mil quilômetros rodados. Vale o que acontecer primeiro. As revisões também ficaram 11% mais baratas, sendo R$ 2.118 para a primeira, R$ 2.932 para a segunda e R$ 2.523 na revisão de 36 meses ou 72 mil quilômetros.

Desempenho

A Ram busca tornar a pi[/TEXTO]cape mais atrativa. A marca tem comemorado o bom desempenho do modelo, que emplacou 1.475 unidades em 2020 e 419 entre janeiro e fevereiro deste ano. Números que correspondem a 13% de crescimento sobre o mesmo período do ano passado.

“A marca Ram está em um momento especial, mantendo um viés de alta após a venda recorde do ano passado e com um novo modelo prestes a desembarcar, a 1500 Rebel. E temos muito mais para oferecer, tanto em termos de produto quanto no relacionamento cada vez mais próximo com nosso público. Aguardem novidades, aponta o diretor da marca Ram para a América Latina, Breno Kamei.

A Ram 2500 é equipada com motor Cummins 6.7 turbodiesel de 365 cv e 110 kgfm de torque, transmissão de seis marchas e tração 4x4. O preço sugerido é de R$ 397.990.