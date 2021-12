Se a gigantesca Ram 3500, prometida para chegar esse ano, ficou apenas na promessa, a divisão de picapes da Stellantis, acaba de lançar a linha 2022 para o mercado brasileiro. Por aqui a marca oferece os modelos 2500 Laramie e 1500 Rebel.

E para ampliar a gama enxuta, a linha 2022 chega com novidades homeopáticas como o retorno do pacote Night Edition para a gigante 2500. O kit deixa a picape mais esportiva, sem aquele excesso de cromados, que só combinam com a fivela do fazendeiro endinheirado.

A picape também recebeu melhorias no sistema multimídia. O pacote adiciona controle de cruzeiro adaptativo com parada (ACC+), alerta de colisão frontal com frenagem (FCW+) e sensor de permanência em faixa com correção ativa. Itens indispensáveis para um veículo com mais seis metros e 3,4 toneladas.

Ele ainda oferece sistema de áudio premium Harman Kardon de 16 alto-falantes, subwoofer de 10 polegadas e 750W de potência; carregador de telefone por indução (RamCharger), aquecimento dos assentos traseiros laterais, retrovisor interno digital, cuja lente pode mostrar a imagem de uma câmera de alta definição ao lado da terceira luz de freio, resultando na melhor visibilidade traseira possível e estribos elétricos, que ficam “escondidos”. O preço sugerido é de R$ 475 mil.

Já a 1500 Rebel 2022, com seu magnífico V8 de 400 cv, tem preço sugerido de R$ 450 mil. Ela recebeu upgrade do sistema multimídia, que passa contar com conexão sem fio e filtro de ar no padrão N95.