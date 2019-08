A grande cartada da Land Rover aconteceu em 2011, quando a marca lançou o Evoque e redefiniu a estratégia de negócio, passando a oferecer utilitários-esportivos (SUVs) não apenas abrutalhados, mas carros de luxo com habilitação para o fora de estrada. A segunda geração chegou no ano passado e segue bem quisto no mercado. Agora a marca amplia a oferta do Range Rover Evoque com a versão R-Dynamic SE, que se posiciona como versão intermediária da atual geração do utilitário-esportivo (SUV) inglês.

Com preço sugerido de R$ 281.600, o Evoque R-Dynamic SE é equipado com o motor P250 turbo 2.0 de 250 cv e 37,2 mkgf de torque. Números que garantem ao jipinho um comportamento esperto e fôlego suficiente para encarar ladeiras pouco amistosas, uma vez que todo o torque do modelo está disponível a partir de 1.300 rpm e distribuído para as quatro rodas pelo sistema de tração integral.

Para facilitar a vida do motorista, a versão ainda conta com seletor que permite ajustar a condução de acordo com o tipo de terreno nas modalidades: Eco, Asfalto, Areia, Grama/Cascalho/Neve e Lama/Buracos. Valente, o jipinho ainda é capaz de atravessar trechos alagados com até 60 cm de profundidade.

A lista de equipamentos é farta e Evoque R-Dynamic SE conta com acabamento em couro, comandos com acionamento por voz, assistente de fadiga do motorista, assistência de frenagem de emergência, indicador das condições das pastilhas de freios, ar condicionado digital de duas zonas e teto solar panorâmico.

Ele ainda conta com módulo multimídia Touch ProDuo (com tela de 10 polegadas, conexão Apple Car Play e Android Auto, sistema de áudio Meridian e câmera de ré), assistente de estacionamento, teto panorâmico e outros “quitutes” para fazer frente a modelos como BMW X2, Mercedes GLC Coupe, Porsche Macan e o primo Jaguar E-Pace.

