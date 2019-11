A alta do dólar, que atingiu R$ 4,23 na última terça-feira, pesa no bolso do consumidor belo-horizontino. No mesmo dia, o aumento de 4% autorizado pela Petrobras no preço da gasolina nas refinarias, já começou a chegar ontem às bombas na capital mineira. O diesel não teve reajuste.

Esta é a segunda alta depreços em menos de 15 dias. Na semana passada, a estatal já havia aumentado o valor do combustível em 2,8%.

No Posto Paranaíba (Ale), na avenida Tereza Cristina, no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, o preço da gasolina saltou ontem de R$ 4,464 para R$ 4,597. Já o etanol passou de R$ 2,857 para R$ 2,975.

O Posto Leste-Oeste (Petrobras), na avenida Tereza Cristina, no Padre Eustáquio, também repassou o aumento no preço da gasolina. O produto saltou de de R$ 4,469 para R$ 4,597. O proprietário do estabelecimento, Rogério Guimarães, informou ontem que já recebeu o produto R$ 0,06 centavos mais caro por litro.

Alguns postos que mantinham estoque ainda não chegaram a repassar o aumento de 4% para o consumidor final.

Pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada no período de 17 a 23 deste mês, mostra que o produto já tinha passado de R$ 5 quando em algumas cidades de Minas quando foi feito o levantamento. Os casos foram verificados nas cidades de Frutal (R$5,190) e de Unaí (R$ 5,129).

Ainda segundo a ANP, o preço médio do produto na capital mineira ficou em R$ 4,526, enquando o valor máximo alcançou R$ 4,987.

Já o preço mínimo do diesel no período ficou em R$ 3,305 e o maior R$ 3,583. Em Belo Horizonte, estava entre R$ 3,311 e 3,525.

Como a estatal petrolífera ainda importa gasolina, a alta do produto no mercado internacional também tem influenciado nos preços internos.



Disparada do dólar

A nova alta do dólar na terça feira, novo recorde nominal do Plano Real, foi causada em parte pela fala do ministro Paulo Guedes (Economia), em Washington, na última segunda-feira. Ele afirmou quenão é possível se assustar com a ideia de alguém pedir o AI-5 (Ato Institucional nº 5) diante de uma possível radicalização dos protestos de rua no Brasil.