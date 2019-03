A Alfândega da Receita Federal apreendeu, na última sexta-feira (8), mais de 1,7 tonelada de cocaína em carga com destino à Europa no Porto de Santos (SP), na Baixada Santista. De acordo com o órgão, é a maior quantidade de droga encontrada dentro de um contêiner do terminal.



A droga estava escondida dentro de caixas de papelão distribuídas em estrados junto com outras caixas com limões frescos. Ao todo, 14 estrados armazenavam cocaína. O destino final seria o Porto de Cartagena, na Espanha, com baldeação no Porto de Algeciras, no mesmo país.



O contêiner foi escolhido para fiscalização após escaneamento do conteúdo e o apoio de cães farejadores. Segundo a Receita, a suspeita é de que se trata de uma tática conhecida como "rip-on, rip-off", na qual a droga é inserida numa carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.



A cocaína apreendida foi entregue à Polícia Federal (PF), que ficará responsável pelas investigações.