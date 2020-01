omente a reconstrução da avenida Teresa Cristina, em Belo Horizonte, deve custar R$ 10 milhões após os estragos provocados pela chuva nas últimas semanas, o que representa pouco mais de 10% do valor (R$ 90 milhões) que a Defesa Civil nacional dispõe para todos os estados e municípios.

Este montante para reparo da avenida é uma estimativa da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), que servirá para solicitação de recursos ao governo federal para reconstrução da via.

A Sudecap informou que trata-se de um levantamento preliminar. Em nota, o órgão disse que “os reparos pontuais em ruas e avenidas já estão em andamento. O restabelecimento do novo pavimento está condicionado a um período de estiagem, visto que o material de base necessita de um tempo para sua compactação ideal, o que garante a sua durabilidade”.

“O custo de prevenir é muito menor do que o de remediar”, garante Ronderson Queiroz Hilário, professor do Departamento de Transportes e Geotecnia da UFMG. Segundo ele, estragos como os da avenida Teresa Cristina demandam um reparo complexo.

“A chuva não só estragou o asfalto, estragou também as camadas inferiores. Quando isso acontece, você tem que fazer todo o pavimento, retirar a camada antiga, refazer as camadas de sub-base e base, que foram deterioradas, e fazer todo o asfalto”, detalha Ronderson, que aponta outro problema diante da situação. “A crítica que eu faço é que quando esse tipo de obra é feito com pressa, normalmente não tem projeto e pode ter que refazer no futuro”.

O especialista reforça que de nada adianta fazer tais reparos sem as obras de drenagem e a colaboração da população em não jogar entulhos nos rios. “Senão todo ano vai ter que refazer novamente”, diz.

Morador do bairro Planalto, Ronderson Queiroz Hilário também vê urgência na restauração de algumas vias próximas, como a Vilarinho, em Venda Nova, os arredores da estação do metrô Primeiro de Maio e na avenida Bernardo Vasconcelos.

O valor total de R$ 90 milhões que a Defesa Civil nacional tem em caixa, para liberação imediata no atendimento a todas as regiões castigadas pelas chuvas, foi divulgado no domingo pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

Em visita a Belo Horizonte, ele se reuniu com o governador Romeu Zema, prefeitos de cidades afetadas pelas chuvas intensas e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas.

“A gente espera receber as demandas para fazer a liberação desses recursos. Mas isso não quer dizer que esses recursos são os únicos disponíveis. Há a possibilidade de remanejamento, entre outras rubricas orçamentárias. Vai depender da demanda apresentada pelo Estado de Minas e pelos prefeitos”, completou Canuto.