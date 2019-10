Não é novidade para ninguém que o e-Sport se tornou um negócio bilionário, que atraiu a atenção de emissoras de televisão e até mesmo fabricantes de automóveis, como BMW e Mercedes-Benz. No entanto, descobrir talentos para levar para os badalados campeonatos de games é bem mais difícil do que parece. Não basta apenas entrar numa sala e ficar de olho no moleque que manda bem. Muitas dessas seleções são feitas em eventos menores, que também demandam investimentos elevados e um processo de logística complexo.



O RED Truck, uma carreta que oferece estrutura completa para competições, foi criado pelas fabricantes de componentes HyperX e AOC, em parceria com a equipe RED Canids Kalunga e promete ser uma solução para dinamizar a “peneira” de novos talentos.



De acordo com o CEO da RED Canids, Felipe Corradini, a ideia surgiu a partir do caminhão que a HyperX utiliza em Las Vegas. “Eles têm um caminhão para promover competições em Vegas. Diferentemente deles, o nosso caminhão irá percorrer 20 capitais (a seletiva de Belo Horizonte será em 25 de janeiro), onde faremos nossa peneira para novos pro players que irão competir em ‘League of Legends’ e ‘Free Fire’”, explica Corradini, que afirma que o caminhão resolveu um problema logístico da equipe.



“Quando a gente planejava nossos torneios regionais sempre surgiam problemas de logística, pois era preciso transportar todo equipamento. Com o RED Truck a gente concentra o transporte dos equipamentos e também a estrutura onde as disputas serão realizadas”.



Ao todo serão selecionados 15 jogadores de “LoL” e outros quatro para competir no game de tiro mobile. Os selecionados terão contrato de seis meses, além de receber equipamentos e todo suporte da equipe para treinos e competições.



Segundo Carradini, até o final da Brasil Game Show, cerca de cinco mil pessoas já tinha se inscrito para participar da seletiva. Afinal, não é todo dia que o caminhão passa “plugado”, na sua porta.



Para participar, o interessado deverá fazer inscrição no site RED Canids.