"Eu sonhava, na década de 1990, em ter uma loja...". O sonho de Pedro Lourenço de Oliveira se transformou em realidade em maio de 1996, quando ele abriu uma pequena mercearia no bairro São Benedito, um dos bairros mais carentes de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Vinte e três anos depois, o pequeno negócio cresceu e, agora, o empresário administra uma rede de supermercados presente em 62 cidades de Minas Gerais.



Pedro Lourenço é dono da rede Supermercados BH, a maior do setor no Estado e, nesta sexta-feira (27), inaugurou a 203ª unidade, numa área de vendas de 1.320 metros quadrados na rua Moisés Kalil, no bairro Buritis, região Oeste da capital.



A mais recente filial do grupo trouxe conceitos inéditos para a rede. Entre as novidades, a presença de um sushiman, peixaria e uma linha de carnes especiais, além de vinhos selecionados. Na prática, trata-se de um leque de estratégias direcionadas também aos clientes com maior poder aquisitivo.



Este novo conceito do Supermercados BH será estendido, no início do ano que vem, com a inauguração de um ponto de venda em Nova Lima, na Região Metropolitana. "A gente vai andando conforme a demanda da população", disse o empresário.



O bom desempenho da marca ajudou o setor supermercadista, um dos principais termômetros da economia, a alcançar bom desempenho. De janeiro a outubro deste ano, o crescimento real do setor foi de 3,73%, segundo a Associação Mineira de Supermercados (AMIS).