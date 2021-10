O aumento da demanda de voos e de passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, vai fazer com que a BH Airport – concessionária que opera o modal – dobre a quantidade de lojas e pontos comerciais disponíveis em todo o local até o fina de 2022. Uma reforma no Terminal 1 – com previsão de ampliação da área bruta locável, distribuídos no térreo, primeiro andar e modernização da sala de embarque entre os portões de embarque 1 e 16 – vai ampliar para 180 o número de espaços. Atualmente, 90 operações comerciais – entre bares, restaurantes e lojas de conveniência – funcionam no aeroporto, gerando um total de 5 mil empregos. Com as novas operações, esse número deve dobrar, alcançando 10 mil postos de trabalho.

Ainda em 2021, sete novas operações previstas para inaugurar no aeroporto, dentre elas três lojas da rede de cafeterias Starbucks. Outra marca importante que deve aportar em Confins em 2021 é a TGI Friday’s – rede de restaurantes de pratos típicos norte-americanos, que voltaria a ter uma unidade em BH. “Existem outras negociações que estão em andamento e, temos certeza de que vamos ampliar e, muito, a nossa oferta de produtos e serviços aos nossos usuários”, informa Lucas Malachias, coordenador de Novos Negócios da BH Airport.

Mudanças de perfil

De acordo com ele, atualmente, 90% da área comercial de Confins disponível está ocupada, mas, com a mudança de perfil dos usuários do aeroporto, novas possibilidades, para outros negócios, serão abertas no espaço. “Tradicionalmente o perfil do usuário do nosso aeroporto é de executivos, mas está passando a ser de turistas. Estamos percebendo esta demanda, que é cada vez maior e exige um mix diferente de experiências para atender à demanda deste público”, afirma.

Fluxo de passageiros

A expectativa da BH Airport é que, em dezembro, o aeroporto volte a receber a mesma quantidade de passageiros que circulavam pelo local antes da pandemia – algo em torno de 900 mil ao mês. Atualmente, o movimento diário no terminal vem aumentando mês a mês. Somente em setembro, 600 mil pessoas foram transportadas no aeroporto, contra 340.886 em abril, mês que teve recordes de casos e mortes por Covid-19 em todo o país. São 23 mil usuários por dia que passam pelo terminal, contra 11.362 de abril.

O aumento no fluxo de pessoas é proporcional à subida na oferta de voos. O Aeroporto de Confins faz hoje a ligação da capital mineira a 41 destinos nacionais e dois internacionais (Lisboa e Cidade do Panamá), em 220 voos diários. “Depois de toda esta crise, vamos chegar ao fim do ano em uma situação melhor do que estávamos antes da pandemia”, avalia Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport.

O número de passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte neste mês de outubro deve ter uma acréscimo de 11% em relação a setembro. Segundo a BH Airport, concessionária responsável pela operação do aeroporto, cerca de 699 mil passageiros devem circular pelo terminal nos 6.200 voos que chegam e saem da capital mineira ao longo deste mês. O número de voos projetados também é 6% maior do que em setembro. Em comparação a outubro do ano passado, o aumento na movimentação de passageiros chega a 70%.

Para o gestor de Conectividade e Aviação da BHAirport, Clayton Begido, o aumento da imunização e a retomada das atividades turísticas vão acentuar ainda mais o fluxo de passageiros. “Aos poucos vamos retomando os patamares anteriores à pandemia da Covid-19. O feriado de 12 de outubro é um importante fator para que possamos alcançar a marca de quase 700 mil passageiros neste mês”, ressaltou.

Feriado

O aumento do fluxo de passageiros em outubro está diretamente ligado ao feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Segundo a BH Airport, entre os dias 8 e 13 de outubro, 110 mil passageiros deverão ser transportados no terminal. Já o fluxo de aeronaves deverá chegar a 1.016 durante esse período.

Os dias de maior movimentação no feriado, segundo as estimativas, foram o dia 8, quando 25.800 pessoas viajaram em 242 voos. Para esta quarta-feira (13), a projeção é que o número de passageiros chegue a 21.562 pessoas, em 211 voos previstos.

Ao longo deste mês, o aeroporto estará conectado a 42 destinos regulares e extras – que atenderam o feriado de 12 de outubro. Outra novidade foi a ampliação da oferta de voos ligando BH a Lisboa (Portugal). Desde o início do mês, a TAP opera voos às segundas e quintas-feiras, sábados e domingos.