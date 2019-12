Após um 2019 ano de economia estagnada, a indústria mineira deve voltar a crescer em 2020. Esta é a expectativa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), que divulgou nesta quinta-feira (5) o balanço anual e as projeções para o próximo ano. "Se o regime de recuperação (fiscal) passar, Minas deve crescer até 5%", afirmou Flávio Roscoe, presidente da entidade.

Retomada da mineração deve ser uma das responsáveis pelo crescimento no Estado

Para Roscoe, a aprovação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) é fundamental para que o Estado retome a capacidade de cumprir com suas obrigações e, consequentemente, apresente um cenário mais atrativo e com consumo estimulado. O pagamento dos servidores do executivo em dia é essencial para estimular o consumo das famílias e injetar recursos na economia.

Outro ponto destacado como essencial para a retomada são as taxas de juros praticadas atualmente, as mais baixas da história recente do país, conforme aponta a Fiemg. "As taxas como estão estimulam investimentos e o empreendedorismo, já que os ganhos passam a ser maiores para quem arrisca do que para quem mantém seu dinheiro em aplicações, por exemplo", explica Roscoe.

Já no setor extrativo, que despencou em produção após o rompimento da barragem I em Brumadinho em janeiro deste ano, deve continuar sua recuperação em 2020. A retomada deve ser uma das responsáveis pelo crescimento no Estado.

Emprego

Embora tenha expectativa de crescimento para 2020, os índices devem ser menores do que o da economia em si. Segundo Flávio Roscoe, a variação deve ser positiva com o aumento de investimentos e produção. Já em 2019, a taxa de desemprego em Minas diminuiu mais do que o índice nacional.

O setor com mais expectativa de crescimento é o de obras e infraestrutura, de construção civil.