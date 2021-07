Minas Gerais é o maior produtor e exportador de café do país, uma participação que coloca o Brasil no topo do ranking da produção e exportação do grão em todo o mundo.

Mas as mudanças climáticas têm prejudicado as lavouras de café no Estado. As temperaturas abaixo de 0º em algumas cidades produtoras do grão e as geadas dos últimos dias preocupam especialistas em relação à safra do ano que vem.

Já no ano passado foi a seca que castigou produtores das regiões Sul e Sudoeste de Minas Gerais; alguns chegaram a perder 100% da lavoura, de acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA). Com isso, a safra deste ano teve redução de 35%.

Apesar das intempéries climáticas, o preço do café no mercado internacional está valorizado, já que a oferta é menor do que a demanda.

O vice-presidente do Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais, Ricardo Schneider, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre a produção, a colheita e a exportação do café nesta quarta-feira (21), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.