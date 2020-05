As manifestações relacionadas à pandemia do coronavírus têm dominado os atendimentos na Ouvidoria da Prefeitura de Belo Horizonte. Em um levantamento feito pela administração municipal, entre os dias 18 de março e 18 de abril, ficou constatado que: das 15.992 demandas recebidas, 14.848 têm ligação com a Covid-19 – cerca de 94% dos registros.



De acordo com a Prefeitura, as manifestações triplicaram depois do começo da pandemia na cidade, em março. São números inéditos registrados pela administração.



“A Ouvidoria da Prefeitura de Belo Horizonte recebia, em média, 3,5 mil manifestações mensais antes do início da pandemia da Covid-19. As novas manifestações estão sendo tratadas em regime especial de atendimento, mediante interação permanente com os órgãos municipais responsáveis para sua avaliação, apuração e providências. Em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP), a Ouvidoria buscou agilizar o atendimento das demandas de denúncias de descumprimento das normas do isolamento social, na orientação dos cidadãos e estabelecimentos”, destacou Gustavo Nassif, Subcontrolador de Ouvidoria da Prefeitura.



Decreto

Boa parte das denúncias tem relação com o Decreto Municipal 17.304/2020, publicado no dia 17 de março e que teve novas diretrizes nas semanas seguintes. Entre as normas, o documento determina o fechamento dos estabelecimentos considerados não essenciais na cidade e obriga que a população use máscaras.



De acordo com a Prefeitura, os moradores de Belo Horizonte endereçaram à ouvidoria 8.705 denúncias relacionadas ao descumprimento das normas de isolamento social vigentes no município.



“Ressalta-se que a população de Belo Horizonte se mostrou insatisfeita com o funcionamento irregular ou indevido, especialmente, de bares, igrejas e call-centers. Esses estabelecimentos foram identificados pela Ouvidoria, como aqueles com maior incidência, dentre as denúncias recebidas”, explicou Nassif.



Saúde

De acordo com o levantamento, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu 273 manifestações. As denúncias sobre a Covid-19 somaram 247 (90,48%) do quantitativo. “A maioria das manifestações direcionadas à Saúde diz respeito aos estabelecimentos que, mesmo autorizados a funcionar, descumpriam as orientações de prevenção e redução dos riscos de contágio, estabelecidas nas normas municipais de combate à atual pandemia”, ressaltou.

Como denunciar

As denuncias na ouvidoria podem ser feitas por telefone, no Disque 156, ou pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte.