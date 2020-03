Desde a semana passada, diversas montadoras anunciaram ajudas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus Covid-19. PSA (Peugeot-Citroën), General Motors e Volkswagen iniciaram medidas de apoio com doações e fabricação de máscaras, empréstimos de carros e ajuda na manutenção de respiradores defeituosos. Agora a Renault amplia os esforços.

A marca francesa anunciou um projeto para esferas municipal, estadual e federal. A primeira concentra no entorno da fábrica de São José dos Pinhais (PR), onde desde o dia 26, as impressoras 3D do complexo Ayrton Senna produzem máscaras. Segundo a marca as impressoras estão produzindo 24 horas por dia para garantir a entrega do maior número possível de equipamentos.

Para auxílio ao sistema de saúde paranaense, a marca disponibilizou dez veículos dos modelos Captur, Duster, Oroch e Master, serão utilizados em ações de combate ao vírus, por meio do transporte de donativos e insumos, do atendimento às famílias mais necessitadas e do apoio às ações de saúde, educação e segurança. O empréstimo, via comodato, foi feito à Defesa Civil do Paraná.

A terceira frente da francesa é o suporte técnico para manutenção dos ventiladores. A marca se uniu ao projeto do Senai, que prevê o reparo de 3,6 mil aparelhos, que estão fora de operação no país, segundo a de acordo com a LifesHub Analytics e a Associação Catarinense de Medicina (ACM). Além disso, ainda é preciso manutenção de respiradores mecânicos que estão sem uso, com o intuito de ajudar no tratamento de pacientes com a Covid-19. Os equipamentos restaurados haviam sido descartados ou necessitavam de manutenção para viabilizar sua utilização. .

Economia local

A General Motors estendeu mobilização para doação de cestas de alimentos, higiene e limpeza para as comunidades no entorno de suas fábricas. Segundo a GM serão 5.500 cestas distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social em Gravataí (RS), Joinville (SC), São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP), Indaiatuba (SP) e Mogi das Cruzes (SP), além da capital paulista.

Para ajudar a mover a economia nesses municípios, a GM afirma que irá adquirir o produtos no comércio local. "Vamos adquirir os produtos para compor as cestas no comércio de cada cidade onde faremos as doações. Assim, poderemos contribuir duplamente, com quem necessita receber e com quem precisa vender mais", explica o presidente do presidente do Instituto GM, Marcos Munhoz.

Assim como a Volkswagen, a marca também disponibilizou uma frota para auxiliar no enfrentamento da pandemia. De acordo com a empresa, serão 105 carros emprestados, em regime de comodato, para as autoridades municipais, nas áreas onde ela atua.