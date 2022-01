A Renault acaba de lançar a linha 2023 do Kwid. O pequenino franco-indiano ganhou desenho frontal renovado e passa a agregar tecnologias como controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. E com o reajuste do Mobi, o carrinho passa a ser o automóvel menos caro do mercado, partindo de R$ 59.890.

O Kwid ganhou visual novo para marcar a adoção de itens de segurança, como controle de estabilidade e Hill Holder, assim como a função Start/Stop, para ajudar na eficiência. O ESP em modelos em linha deveria se tornar obrigatório este mês, mas devido à pandemia, a exigência foi adiada para 2024. No entanto, muitos fabricantes já estavam com o projeto em desenvolvimento e a Renault decidiu iniciar a adequação agora.

De série, o Kwid oferece direção elétrica, ar-condicionado e vidros dianteiros elétricos, além de quatro airbags e o ESP. O pacote de conteúdos se eleva de acordo com a versão. A topo de linha Outsider, oferece itens como multimídia com Apple CarPlay, Android Auto e câmera de ré.

Visual

O estilo do Kwid segue o desenho do Dacia Spring, versão elétrica do carrinho vendida na Europa. As intervenções se concentram na parte frontal. O modelo ganhou novo para-choque, novos faróis em dois níveis. Estilo que segue uma tendência já adotada pela francesa Citroën desde o C4 Picasso, assim como Fiat Toro. Mas o que chama atenção são as calotas que imitam rodas de liga leve. Parece aço, mas é plástico.

Motor

Sob o capô, o carrinho não passou por mudanças significativas. A unidade 1.0 passou por ajuste de calibragem eletrônica e sensor no comando de válvulas para se adequar ao Proconve L7. A unidade entrega 71 cv e 10,0 kgfm de torque, superando o Mobi. O ganho de 0,2 kgfm de torque e o baixo peso da carroceria, na casa dos 800 kg, garantem boa desenvoltura ao carrinho.

A marca também afirma que o carro ficou mais econômico. Segundo o fabricante, na estrada o carrinho registra 15,7 km/l, na média com gasolina. A transmissão é apenas manual de cinco marchas.

Kwid e-Tech

Junto do Kwid 2023, a Renault revelou a versão elétrica e-Tech, que chega para ampliar a linha de elétricos. O modelo ainda não tem data de lançamento, mas segundo a marca estreia ainda este ano.

Versões e preços

Zen 1.0 - R$ 59.890

Intense 1.0 - R$ 64.190

Outsider 1.0 - R$ 67.690

